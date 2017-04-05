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穿在腳上「潮到出水」 男網購潮鞋被詐怒提告

2017-04-05  20:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕23歲的簡姓職業軍人，休假時兼職做網拍，販賣潮鞋「Adidas yeezy boots350」，周姓男子看到後以2萬4570元向簡男購買，不料付款後，簡男卻遲遲未出貨，周男向警局報案提告，簡男當場將錢還給周男達成和解，新北地檢署因此今予簡男緩起訴處分，簡男得上繳國庫3萬元。

「yeezy boots350」是美國知名饒舌歌手肯伊威斯特Kanye West與adidas的聯名鞋款，不少名人也愛穿，原價約8800元，而全新鞋轉手價最高可翻10倍，加上它有網友說，穿在腳上根本「潮到出水」，所以相當搶手。

去年4月，周男在網路上看到簡男刊登販售「Adidas yeezy boots350」運動鞋訊息，去年5月開心付款購買，但簡男卻未依約出貨，經多次催討無效，賣家後來還搞失聯，周男因此提告。

簡男到案後一開始辯稱，潮鞋是他自淘寶網進貨，但上游廠商來不及出貨，後來甚至失去聯絡，否認詐欺，但卻提不出相關訂單，後在警局當場退還全額給周男，周男因此同意予簡男緩起訴處分。

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  • 「yeezy boots350」運動鞋被當作詐騙工具。（記者徐聖倫翻攝自adidas官網）

    「yeezy boots350」運動鞋被當作詐騙工具。（記者徐聖倫翻攝自adidas官網）

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相關關鍵字： adidas YEEZY BOOST 350 潮鞋 網購 詐騙
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