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撿屍性侵酒醉女 男判刑2年

2017-04-05  19:24

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓男子去年4月凌晨與女子小美（化名）等人，到好樂迪KTV店內聚會，期間小美喝多了醉倒，楊男等人把她帶回陳姓友人住處休息，楊男酒醒後見小美落單熟睡，竟趁機性侵，新北地院合議庭認定他觸犯乘機性交罪，審酌他有悔意又認罪，曾當庭致歉且想賠償，小美拒絕，依刑法59條減刑後判刑2年。據了解，不只楊男一人性侵小美，當時陳男也性侵小美，但他涉嫌乘機性交罪部分，法院另行審結。

本案發生於去年4月1日晚間，陳、楊兩人與多名朋友約在KTV喝酒，小美也參加聚會，過程中，3人都喝了不少酒，小美直接喝掛，眾人離去時，小美完全不省人事，被帶回陳男住處休息。

不料，2人涉嫌輪流性侵小美，小美曾一度醒來，睜眼見到陳男正在對她性侵，但她無力抵抗再度昏睡，直到2日凌晨，她清醒後發覺自己全身赤裸，嚇得趕緊打電話向友人求助，並報警處理。

檢方偵辦時，2人都說自己喝醉了完全記不得了，但願意向小美道歉，由於小美下體驗出2男DNA、沒有傷痕，無法證明有以暴力行為性侵，因此依乘機性交罪嫌起訴。

審理時，楊男認罪，合議庭認為他從偵查到審理都認罪，積極尋求向被害者道歉、和解賠償機會，且於審理時當庭致歉，但小美不接受，依刑法59條減刑後判刑2年；可上訴。

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  • 楊姓男子去年4月凌晨與女子小美（化名）等人，到好樂迪KTV店內聚會，期間小美喝多了醉倒，楊男等人把她帶回陳姓友人住處休息，楊男酒醒後見小美落單熟睡，竟趁機性侵。（情境照）

    楊姓男子去年4月凌晨與女子小美（化名）等人，到好樂迪KTV店內聚會，期間小美喝多了醉倒，楊男等人把她帶回陳姓友人住處休息，楊男酒醒後見小美落單熟睡，竟趁機性侵。（情境照）

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