連搶台中2家超商 搶匪今天中午抓到了
2017-04-05 19:09
〔記者許國楨／台中報導〕台中市24小時內接連發生3起超商搶案，引起外界產生治安亮紅燈疑慮，警方火速查出其中一起是因為父子吵架，兒子負氣到超商行搶，其餘2起搶案的搶匪不論身形、犯案手法都相同，警方研判應是同一人，鎖定特定對象追捕，今天中午循線將有強盜前科的劉姓搶匪逮捕到案。
第一起超商搶案發生在4日凌晨4時30分許，搶匪進入西區博館路上一家便利超商後，亮出西瓜刀要脅獨自看店的大夜班女店員拿出「零用金庫」內的錢交付，搶匪得手10805元後騎車逃逸，警方過濾超商及路口監視器，發現搶匪戴全罩式安全帽及口罩進入超商，得手後騎車沿博館路朝健行路方向逃逸。
只是搶匪還沒抓到，今天凌晨分在太平區及北屯區又接連發生2起超商搶案，已知其中一起是因為父子吵架，兒子負氣到太平區的超商行搶，接下來第三起在凌晨3時16分許，一名戴半罩式安全帽、口罩的搶匪進入北屯區熱河路二段上一家超商，同樣亮出西瓜刀要脅獨自看店的大夜班店員恐嚇說「錢拿來！」
店員表示，歹徒進超商後就拿西瓜刀指著他，要求拿出「零用金庫」裡的錢，得手16000元後騎車逃離﹔警方調閱監視器與西區的超商搶案比對發現，搶匪不論身形、犯案手法都相同，研判應是同一人，進一步以車追人鎖定27歲的劉姓機車車主涉有重嫌。
警方今天過濾路口監視器發現劉嫌曾搭計程車外出，得知載到西區台灣大道上某網咖，警方趕往逮捕正在玩線上遊戲的劉嫌，同時起出剩餘的8千元贓款及犯案用西瓜刀﹔曾因搶超商入獄的他供稱，出獄後求職不順因缺錢才鋌而走險，得手贓款用在網咖玩樂及按摩，警方則在訊後將全案依強盜罪嫌送辦。
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