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土地買賣爆糾紛 前議員歐金獅挨告詐欺不起訴

2017-04-05  19:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名呂姓男子前年11月跳出來指控，新北市前議員歐金獅於99年1月間，告知鶯歌鳳鳴重劃區土地未來獲利可期，可出售重劃區土地給他，他花了300萬元購買30坪土地後，但歐連番搪塞，迄今仍未過戶，怒控歐涉嫌詐欺，檢方之前處分不起訴，高檢署發回續查後，新北地檢署今仍認定此為民事糾葛，再度將歐不起訴。

出庭時，歐金獅坦承出售鳳鳴重劃區土地給呂男，但對方匯款給他300萬元的隔天，即表達因對鳳鳴區土地重劃完成日感到遙遙無期，所以打消購買意願，他便開了張300萬元支票給呂男兌現，將土地購買金退還給呂男了。

檢方調查，呂男付款時已知土地尚未重劃好，又兩人間有多筆300萬元借款往來，加上歐金獅自承是開發鳳鳴重劃區土地顧問公司及開發公司股東，足證歐確有從事鳳鳴重劃區土地相關事宜，未詐騙對方付款買地。

102年間鳳鳴重劃區完成重劃，歐男前往醫院探視呂男，告知土地重劃完成可以過戶，但雙方卻對土地增值稅該如何繳交有所爭執，檢方因此認為，主觀上難認定歐有詐欺犯意，認定歐罪嫌不足，建議此案應循民事途徑解決。

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  • 新北市前議員歐金獅因土地購買糾紛挨告，新北地檢署認定此為民事糾葛，再度將歐不起訴。（資料照，記者吳仁捷攝）

    新北市前議員歐金獅因土地購買糾紛挨告，新北地檢署認定此為民事糾葛，再度將歐不起訴。（資料照，記者吳仁捷攝）

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