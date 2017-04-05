貴賓汪星人無辜眼神 俏女警PO臉書幫找媽媽
2017-04-05 19:00
熱心女警幫忙走失的黑貴賓找到主人，飼主臉書PO文感謝。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕清明連假期間，有2位女大生下午行經台北市信義區松德路200巷口，看見一隻黑色貴賓犬流落街頭，頸部包著一塊白紗布，看起來就是走失了，立刻將牠抱至附近的婦幼警察隊報案，值班警員吳依婷、蔡欣吟立即在婦幼隊官方臉書發文協尋狗主人，經由網友分享協尋文章，隔不到半天，心急如焚的狗主人陳小姐就看到轉PO文，趕緊致電婦幼隊認領。
當時吳、蔡2女警受理報案，因適逢連假，動物醫院皆未營業，無法掃描晶片得知飼主身分，只好先通知動保處派員來安置牠，等待救援隊前來時，警專33期的警員蔡欣吟看著黑貴賓無辜眼神，看到牠身上保暖衣物，可想而知主人有多疼愛牠，馬上發文至官方臉書及各大狗狗走失協尋網站，盼透過網路力量，讓牠回到主人身邊。
當天晚上陳小姐致電婦幼警察隊，表示愛狗Noni早上在福德市場突然奔跑不見，脖子上有剛開完刀的傷口，因為牠很膽小，很擔心牠，找了熟識的動物醫院幫忙於臉書發文協尋，經由網友私訊看到婦幼隊的臉書，認出是她的愛犬Noni。
又因連續假期，動保處早上10時才提供服務，值班警員陳雅玲見陳小姐非常擔心，拜託動保處臨時讓陳小姐先領回愛犬，隔日陳小姐還專程到婦幼隊感謝警方幫忙並合影留念。
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