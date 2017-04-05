富岡漁港驚爆！ 船長洗引擎引發爆炸 2人受傷

漁船玻璃全被震裂。（記者王秀亭攝）

2017-04-05 18:22

〔記者王秀亭／台東報導〕富岡漁港今天下午發生漁船爆炸，許姓船長與郭姓技師以化學藥劑清洗興達六號漁船引擎時，意外引發爆炸，造成郭姓技師雙手燒燙傷，許姓船長輕傷，經消防人員緊急送醫治療。

轟地一聲！漁船玻璃全都炸裂。停在富岡漁港第二泊區的興達六號漁船突如其來的爆炸聲，在漁港內引起一陣騷動，附近漁民不解地說，聽說船長要清洗引擎，怎麼會清洗到爆炸，百思不得其解。

消防人員獲報後趕抵現場，爆炸並未引發火警，不過郭姓技師臉部、手臂遭燒傷，船長則輕微灼燒，2人沒有生命危險。