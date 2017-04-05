富岡漁港驚傳船隻爆炸 2人受傷送醫

2017-04-05 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕台東富岡漁港今傳出有船隻爆炸，現場傳出2人受傷。

《TVBS》報導指出，富岡漁港傳出有漁船船艙爆炸，目前現場傳出有2人送醫，其中1人的手部及臉部多處燒傷，爆炸原因仍有待進一步釐清。