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公墓火警延燒香蕉園 蕉農求償無門

2017-04-05  17:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民田棟樑在台南市白河區草店里大埔公墓旁種植香蕉，前年清明節遭掃墓野火波及，燒燬1000株香蕉，今年清明節祝融再度報到，被燒了6、700株，田某向公墓管理單位白河區公所求償被拒，憤而向媒體投訴。

田棟樑指出，白河區公所是公墓管理機關，就應善盡管理之責，尤其天乾物躁，星星之火可以燎原，連累打火兄弟疲於奔命，因而在查不出火災禍首是哪位掃墓民眾時，區公所責無旁貸，他不排除聲請國賠。

白河區區長譚乃澄指出，公所已善盡管理責任，除在各公墓醒目的地方公告小心火燭，清明節連假期間更派出4位人員到各公墓巡視與勸導，沒想到仍發生香蕉園遭火神肆虐事件，昨天到現場會勘時，看到香蕉樹被烤焦，內心也相當難過。

台南市消防局火災調查人員昨天據報前往採證，初步發現香蕉園的乾枯蕉葉堆置在田間，遭野火引燃後一發不可收拾，即使消防車前往灌救，仍有大面積的蕉園被燒毀，至於起火地點有待進一步鑑識確認。

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