無業男持刀搶超商 落網辯稱安眠藥吃多了

林男持刀到中興東路上的超商行搶。（記者何宗翰攝）

2017-04-05 17:25

〔記者何宗翰／台中報導〕「拜託給我錢！」台中林姓男子5日凌晨疑因不滿父親嫌他沒工作，持水果刀到超商，將刀放在櫃臺上要求店員給他錢，得手2000元後離去，警方獲報後，下午3點在林男家中將他逮捕。林男辯稱吃了10顆安眠藥後不知道自己做了什麼，依恐嚇取財罪嫌移送。

警方表示，太平區37歲林姓男子有毒品前科，5日凌晨因沒有工作缺錢花用，被父親念了幾句後收拾行李離家出走，央請住在市區的26歲陳姓表弟開車來載他，佯裝要去中興東路上的超商買菸，卻持20公分長的水果刀，向店員要錢；表弟原本在車上等，見他在櫃臺前「盧」很久，進店發現林男向店員要了2000元，便動手將他拉出店外。

2人回到車上後，表弟擔心惹禍上身，勸林男投案未果，雙方發生爭執，表弟因此將林男趕下車，之後由父母陪同到太平派出所報案；警方從林男下車的永義路加油站附近找起，發現他整晚都在大里、太平一帶遊蕩，後來查出基地台發話位置在林男家一帶，研判已經潛逃回家，果然發現他將自己反鎖在2樓房間，查獲犯案用水果刀。

林男落網後情緒相當亢奮，辯稱吃了10顆安眠藥後不知道自己做了什麼，但錢已經花光，還對員警滔滔不絕「我都很配合警方，大家都是好朋友」、「我也是有人權的，不要看到我就壓制」，詢後依恐嚇取財罪嫌移送。