「爺級」管理員放A片 強抓女童手「握鳥」

2017-04-05 17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名60多歲的大樓管理員，涉嫌趁4歲女童獨自下樓等幼稚園娃娃車時，以手機播放A片吸引女童注意，再強抓女童手握他的生殖器，女童當下嚇得逃跑，管理員到案辯稱陰囊濕疹搔癢時被女童看到，所以推開女童，新北地檢署不採信其供詞，今依加重強制猥褻罪嫌，將這名管理員起訴。

起訴指出，去年9月某日上午近8時，女童一人下樓到社區大廳等幼稚園娃娃車，大樓管理員見女童落單，先播放手機內的色情影片吸引女童注意，女童好奇地湊過去看「管理員爺爺」在幹嘛？不料，管理員卻突然掏出「寶貝」，並強拉女童手「握鳥」，女童嚇得馬上跑上樓，沒多久奶奶帶女童下樓搭車上課，女童奶奶未察覺異狀，只覺得孫女看來氣呼呼，直到晚上女童母回家，問女童為何早上心情不好，女童才說「管理員爺爺抓我的手摸小鳥」，女童父母報警提告。

開庭時，管理員辯稱，他有陰囊濕疹，那時突然覺得很癢，所以伸手抓癢，不料女童走過來剛好看到，所以才用手把女童「推開」，非「強拉」女童抓他生殖器，強調那時剛好朋友傳A片給他，他才打開來看，不是故意放給女童看，否認犯行。

但檢方調閱社區大廳監視器畫面，發現管理員確有拉女童動作，且案發後管理員主動向女童父下跪道歉，又女童不可能捏造不存在的事實，因此不採信管理員供詞。