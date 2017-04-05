| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
富岡漁港驚爆！ 船長洗引擎引發爆炸 2人受傷 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

「爺級」管理員放A片 強抓女童手「握鳥」

2017-04-05  17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名60多歲的大樓管理員，涉嫌趁4歲女童獨自下樓等幼稚園娃娃車時，以手機播放A片吸引女童注意，再強抓女童手握他的生殖器，女童當下嚇得逃跑，管理員到案辯稱陰囊濕疹搔癢時被女童看到，所以推開女童，新北地檢署不採信其供詞，今依加重強制猥褻罪嫌，將這名管理員起訴。

起訴指出，去年9月某日上午近8時，女童一人下樓到社區大廳等幼稚園娃娃車，大樓管理員見女童落單，先播放手機內的色情影片吸引女童注意，女童好奇地湊過去看「管理員爺爺」在幹嘛？不料，管理員卻突然掏出「寶貝」，並強拉女童手「握鳥」，女童嚇得馬上跑上樓，沒多久奶奶帶女童下樓搭車上課，女童奶奶未察覺異狀，只覺得孫女看來氣呼呼，直到晚上女童母回家，問女童為何早上心情不好，女童才說「管理員爺爺抓我的手摸小鳥」，女童父母報警提告。

開庭時，管理員辯稱，他有陰囊濕疹，那時突然覺得很癢，所以伸手抓癢，不料女童走過來剛好看到，所以才用手把女童「推開」，非「強拉」女童抓他生殖器，強調那時剛好朋友傳A片給他，他才打開來看，不是故意放給女童看，否認犯行。

但檢方調閱社區大廳監視器畫面，發現管理員確有拉女童動作，且案發後管理員主動向女童父下跪道歉，又女童不可能捏造不存在的事實，因此不採信管理員供詞。

廣告
  • 一名60多歲的大樓管理員，涉嫌強抓4歲女童手握他的生殖器，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌，將這名管理員起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

    一名60多歲的大樓管理員，涉嫌強抓4歲女童手握他的生殖器，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌，將這名管理員起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： A片 強制猥褻 男性生殖器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：「爺級」管理員放A片 強抓女童手「握鳥」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.