拆門牌、寫髒話 溪州百年旅社遭破壞
有96年歷史的溪州成功旅社，門面遭人惡意塗鴉、破壞。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕太過分！彰化縣溪州鄉近百年歷史的「成功旅社」，近年因結合當地友善農業，轉型為農用商店，販售無毒「尚水米」、黑米等當地農產品，成為當地知名觀光景點。
但是今日早上店員開門營業時，卻發現門牌不翼而飛，門旁黑板遭人塗寫髒話，甚至還寫上「吃米會死人，不要在這裡賣米…」等威脅言語，店員見狀怒而報警並表示，這裡距離警局僅100公尺，歹徒卻敢公然破壞，真的很囂張。警方表示，目前已調閱路口監視器，加強查緝。
溪州「成功旅社」現今已有96年歷史，前身為醫院跟百貨行，50年代台糖進駐溪州後風光一時，可是隨著台糖搬移，旅社成為空屋，4年前一群「我愛溪州」工作團隊進駐，整修為販售當地農產品的農用商店，老屋也開始有了新生命，並希望藉此做為農業基地，推廣友善農業，沒想到卻遭人惡意破壞，還恐嚇不要賣米。
「成功旅社」店員陳盈如表示，今天早上9點開門營業時，發現門口春聯遭撕毀，春聯旁一塊有50多年歷史的門牌也不翼而飛，正覺得疑惑時，又發現門口旁用粉筆繪畫尚水米招牌與理念的黑板被塗鴉，還寫上不堪言語，一旁海報則寫上「吃米會死人，不要在這裡賣米，真的會死人，幹XX」等恐嚇文字。
陳盈如說，成功旅社農用商店開業4年來從未遭破壞，也未與人結仇，這次卻被人刻意破壞，竊走門牌，還留下6支聯絡電話，而且這裡距離警察局只有100公尺，嗆聲意味濃。目前先等警方製作筆錄，也希望對方出面溝通，與地方和平共處。
溪州分駐所長鄭春發說，警方獲報後，依其黑板上聯絡電話撥打，其中2支門號屬於居住在竹塘鄉1位檳榔攤老闆所有，另外還有竹塘鄉公所號碼及1位竹塘鄉民眾，另1門號打不通，對方均否認犯行，由於成功旅社位於巷弄，入夜後少有人車，目前已調閱附近監視器，加緊查緝犯案對象。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 媳7天和男子做2次... 被公公掃地出門
- 中華電信高雄營運處喋血！不速之客跳入櫃台砍傷員工
- 善化美勞材料廠大火 廠房焚毀
- 富岡漁港驚爆！ 船長洗引擎引發爆炸 2人受傷
- 2少「借車」兜風 暴衝撞5汽機車GG了
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
- 威剛第三月營收達27.94億 創近40個月來新高
- 郵差兼做長照？衛福部長：直接做可行性不高
- 新北11運動中心 11日前兒童免費游泳
- 〈三代同堂樂〉多讓媳婦嘗甜頭
- 連勝文發文諷「香港無聊說」 柯P：我沒看
- 針眼養到鴿蛋大 視力只剩0.6
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- 潘瑋柏遭狠嗆 公開揭楊丞琳私訊
- 川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
- 黨產會：婦聯會 國民黨官夫人俱樂部
- 快樂獅 賞悍將6連敗
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 打趴台灣行動支付 Apple pay2天綁卡41.5萬張
- 自由開講》柯市長的頭腦在想甚麼？
- 柯媽受邀站台？ 柯P：不要隨便答應人
- 簡宏霖裸出好成績 開支票：第一名我就XX
- 〈愛情塔羅占卜〉相愛的決心 讓愛延續
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 《中英對照讀新聞》France bans unlimited sugary drink refills－法國禁止含糖飲料無限續杯
- 中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政
- 需求大產能卻不足 研調：NOR Flash逐季漲逾5％
- 今天限定！宏達電HTC VIVE購新機 享100美元優惠
- 明年採新制 大馬頂超賽畫句點
- 反去蔣化遭綠委批 柯P：每個人想法不同
- 武則天出演微電影 最在意幾條魚尾紋
- 前《黑澀會》糖果月入10萬 靠XX指點迷津
- 雲林故事館駐館藝術家 單車走讀前進澳洲
- 宸鴻首季營收214.15億元 首季可望獲利
- 日本「終生不婚」率提高 男23％、女14％
- 郭書瑤速斬小鮮肉 傳因經紀人舊恨難消
- WWW之父 獲電腦界諾貝爾獎
- MLB》手肘韌帶部份撕裂 經典賽王牌投手停機
- 球后出征頂超 爭大馬站第二冠
- 跨進人生另個階段？ 明道老實回答「還沒準備好」
- 多空交戰 美股收小紅
- NBA》籃網罕見神準演出 32年來首見
標題：拆門牌、寫髒話 溪州百年旅社遭破壞
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email