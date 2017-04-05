拆門牌、寫髒話 溪州百年旅社遭破壞

有96年歷史的溪州成功旅社，門面遭人惡意塗鴉、破壞。（記者陳冠備攝）

2017-04-05 17:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕太過分！彰化縣溪州鄉近百年歷史的「成功旅社」，近年因結合當地友善農業，轉型為農用商店，販售無毒「尚水米」、黑米等當地農產品，成為當地知名觀光景點。

但是今日早上店員開門營業時，卻發現門牌不翼而飛，門旁黑板遭人塗寫髒話，甚至還寫上「吃米會死人，不要在這裡賣米…」等威脅言語，店員見狀怒而報警並表示，這裡距離警局僅100公尺，歹徒卻敢公然破壞，真的很囂張。警方表示，目前已調閱路口監視器，加強查緝。

溪州「成功旅社」現今已有96年歷史，前身為醫院跟百貨行，50年代台糖進駐溪州後風光一時，可是隨著台糖搬移，旅社成為空屋，4年前一群「我愛溪州」工作團隊進駐，整修為販售當地農產品的農用商店，老屋也開始有了新生命，並希望藉此做為農業基地，推廣友善農業，沒想到卻遭人惡意破壞，還恐嚇不要賣米。

「成功旅社」店員陳盈如表示，今天早上9點開門營業時，發現門口春聯遭撕毀，春聯旁一塊有50多年歷史的門牌也不翼而飛，正覺得疑惑時，又發現門口旁用粉筆繪畫尚水米招牌與理念的黑板被塗鴉，還寫上不堪言語，一旁海報則寫上「吃米會死人，不要在這裡賣米，真的會死人，幹XX」等恐嚇文字。

陳盈如說，成功旅社農用商店開業4年來從未遭破壞，也未與人結仇，這次卻被人刻意破壞，竊走門牌，還留下6支聯絡電話，而且這裡距離警察局只有100公尺，嗆聲意味濃。目前先等警方製作筆錄，也希望對方出面溝通，與地方和平共處。

溪州分駐所長鄭春發說，警方獲報後，依其黑板上聯絡電話撥打，其中2支門號屬於居住在竹塘鄉1位檳榔攤老闆所有，另外還有竹塘鄉公所號碼及1位竹塘鄉民眾，另1門號打不通，對方均否認犯行，由於成功旅社位於巷弄，入夜後少有人車，目前已調閱附近監視器，加緊查緝犯案對象。

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