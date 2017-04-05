偷拍與女友性愛光碟 中校也偷國防機密被判刑

2017-04-05 17:10

［記者楊政郡／台中報導］101年10月間，任海軍陸戰隊作戰訓練科作參官的莊和坤，竟將屬軍事機密、國家機密等級資料11份，收集拷貝在自己電腦內，102年9月調離該職後帶走（調任三軍聯訓基地中校裁判官），此事原本無人知曉，103年間莊男涉及偷拍他與兩任女友性愛影片、散佈影片擷圖被判刑，憲兵意外在他的電腦中查到機密資料，台中高分院依違反陸海空軍刑法判1年6月徒刑。

判決書指出，莊和坤101年10月間起任海軍陸戰隊作戰訓練科作參官，負責作戰訓練科綜合業務，但刻意收集屬國防機密、軍事機密，如中共兩棲作戰載具性能判斷表、部務會報資料、情報科各週會報資料，這些資料外洩則會影響國家安全及利益受損害，這類資料達11份。而莊某在102年9月調職到屏東三軍聯訓中心，擔任中校裁判官，理應將上述資料消除或交還，而他將這些資料拷貝在自己的電腦中，並帶往新基地。

莊某辯稱，因為新業務可能會用到該資料，才會便宜行事將這些紀錄帶離營區，他並未帶往營區外，沒有不法不忠情事。

法官認為，上述資料都是他任職海軍陸戰隊時，特定職務所依法知悉及使用，不容許他帶離營區，否則上述機密資料將無法有效管控，被告是校級軍官，不知以身作則，擅自收集國家機密、軍事機密，雖無證據證明用於其他非法，已讓軍事機密陷於危急之中，犯行明確。

該案是因莊某在103年間與兩任女友交往，偷拍與女友性愛影片，還藉此威脅第二任女友不得分手，散佈性愛影片擷圖，兩女子提告，涉及妨害秘密及恐嚇等罪被判1年，已入監服刑並假釋出獄。憲兵進行調查此案時，意外查出他電腦內不僅有精彩影片，還有國防機密資料，另行分案調查。