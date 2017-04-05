美髮學院名師挨告性侵 檢方不起訴還清白
〔記者謝君臨／台北報導〕國際名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）來台拍攝《沉默》唯一指定設計師、秘密基地髮型設計學院創辦人陳冠志（Leven Chen），日前遭女學生小薇（化名）指控，多次以私下培訓與指導為由，帶她到汽車旅館開房間，她因擔心得罪業界「大人物」不敢不從，事後擔心再有人受害，才挺身控告陳男性侵，但台北地檢署調查後，認定難以證明陳男確有違反小薇意願，今將陳男不起訴。
據了解，45歲陳冠志畢業於英國沙宣學院，回台後於民國94年間，創辦了秘密基地髮型設計學院，專門教授美髮技藝與美髮理論，目前該學院共有10多名師資；此外，陳冠志同時也是小林、巨星、名留、曼都等知名美髮連鎖沙龍客座講師，其教學哲理為「Simple簡單不複雜+Charming年輕有魅力」。
檢警調查，甫滿18歲的小薇去年6月底剛從高職畢業，就學期間，她就在髮廊半工半讀，前年升任為髮型設計師後，為了更精進專業技術，遂前往陳冠志創辦的秘密基地髮型設計學院報名專業剪髮班，後來覺得成效不錯，去年4月又參加了染髮班。
小薇向檢警表示，當時剪髮與染髮班都由陳冠志授課，上課時陳男曾提到會私底下培訓學生，出來的都是菁英班，問她有沒有興趣加入，當時她很開心有這個機會，便照著陳男要求傳送作品，事後，陳男開始在LINE與她聊天、談心事。
小薇指出，去年6月初，她應陳冠志之邀，從桃園搭車到台北東區與對方碰面，2人用餐後還參加美髮拍攝，而後陳男說想去休息、泡泡澡，開車載她到汽車旅館，事後2人發生性關係，當時她還沒滿18歲，之後又發生了3次相同狀況，她礙於陳男在美髮界勢力龐大，且掌控她畢業大權，不敢聲張，直到後來被男友發現，才提告。
檢察官傳喚陳冠志出庭，他否認有違反小薇意願性侵，強調雙方是兩情相悅，而小薇在庭訊時，也向檢察官表示，雙方發生性關係時她並沒有拒絕，甚至有時候還裝出很開心的樣子。
檢察官調查後，發現案發當時小薇已從美髮學院畢業，且就陳男與小薇2人辯詞觀之，難以證明陳男確有違反小薇意願，再加上無其他證據，因而依罪嫌不足，將陳男不起訴。
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