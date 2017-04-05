員警接連「出事」 清明節祭前所長碑

2017-04-05 16:56

〔記者何宗翰／台中報導〕烏日警分局大肚分駐所前有一座所長紀念碑，紀念民國45年任職大肚所的所長謝翬，追捕持槍嫌犯時英勇殉職的事蹟，近年大肚所員警有2名正逢壯年卻因心肌梗塞驟逝，日前又有一名警員舉槍自殺，引起「前所長招兵馬」的謠傳，因此大肚所於清明節特別準備鮮果等祭品，追思祭拜，祈保佑同仁平安順心。

烏日分局表示，謝翬在民國45年12月起擔任大肚分駐所長，隔年8月卻因圍捕攜械逃亡的兇嫌洪從江殉職，年僅33歲，地方感念他對治安的付出，46年12月時主動在沙田路旁建紀念碑。紀念碑有不少傳說，下雨天午夜會聽見老所長吹哨聲，員警辦大案，膜拜後可破案，因此過去每年警察節員警均會膜拜，祈求老長官保祐。

大肚分駐所近年有2名員警相繼因心肌梗塞離世，一人在打靶時病發，一人則是清晨上班前在家中發作，都正值壯年；3月16日徐姓警員疑因投資失利心情鬱悶，凌晨5點多巡邏途中，以上廁所為由避開同事，到公園廁所內舉槍自盡。由於3起意外發生時間相隔不遠，又巧合都任職大肚分駐所，前所長找巡佐、招警員的說法不脛而走。

大肚分駐所於清明節特別準備鮮果等祭品，追思祭拜先所長謝翬紀念碑，叮囑同仁執勤安全的重要性，無論發生甚麼案件安全第一，「留得平安在，不怕沒案辦」，也祈求謝所長庇佑大家平安順利，地方治安平穩。

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