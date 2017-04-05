領走往生老母存款 兒偽造為書被起訴
2017-04-05 17:04
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣60歲葉姓男子，他於母親往生當天，擅自拿著母親的印鑑、存簿，到農會、郵局將母親帳戶內，共計98萬餘元存款提領出，被胞兄發現；檢察官偵查，老婦人的法定繼承人，並非僅葉男1人，依法應由全體合法繼承人共同提領，依偽造文書罪嫌將葉男起訴。
苗栗檢警調查，老婦人於103年7月間中午往生，遺體於當天下午1點載送回銅鑼鄉老家，準備辦理喪事。不料，葉男於當天下午2點多，擅自拿著老母的印鑑及農會存簿，到農會提領老母戶頭的存款。
葉男在農會取款憑條存戶簽章欄，蓋上母親印鑑章，並在匯款單匯款人欄冒簽母親的姓名，提款80萬元，並將這筆款項匯至他的合作金庫帳戶內。葉男於農會辦理完成轉匯後，隨即轉往郵局，再將老母郵局內的18萬2千多元全數提領出。
葉男的胞兄，向國稅局申請財產清單時，發現葉男將老母農會、郵局內的存款提領一空，氣得一狀告上警局。
葉男於檢方偵訊時，坦承於母親往生當天，沒有告知哥哥等人，到農會、郵局提領母親的存款，不過，葉男辯稱，是母親生前同意他處分帳戶內的存款，用來支付母親的殯葬費及生前的照護費用。但葉男的胞兄及胞妹都表示，沒聽過母親生前說過。
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