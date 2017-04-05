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七旬嬤內衣也要偷 男被逮後辯都不記得

2017-04-05  16:49

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原分局今天宣布逮獲一名內衣賊！警方表示，神岡48歲張姓男子上月中騎著紅色電動自行車，光天化日下竟到神岡路附近的道路旁，偷走在曬衣架上的米色、黑色2件女性內衣、襪子、手套及護膝。頭戴白色鴨舌帽的張男偷完後，還刻意脫下深色羽絨外套，並騎著電動車開始繞小路，躲避監視器。

江姓阿嬤發現內衣竟不翼而飛，雖然生氣，但擔心還會有其他人受害，便去豐原分局神岡分駐所報警，但表明不想提告。只是，竊盜屬公訴罪，警方仍主動偵辦，花數天調閱附近方圓近2公里的警用及民間監視器，找到張男的家。

張男先否認犯行，但警方拿出監視器畫面，並在他家找到作案用的帽子及外套，他才說「可能是我做的」，但他因為糖尿病引起視力不良，加上有躁鬱症服藥，對作案過程及內衣等贓物去向，都不記得。

警方表示，張男有結婚，老婆和家人不敢相信他會去偷內衣，犯案過程中看不出他有任何精神不佳狀況，警詢後已依竊盜罪嫌將他函送法辦。

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  • 張姓男子（左方）偷竊路邊內衣。（記者李忠憲翻攝）

    張姓男子（左方）偷竊路邊內衣。（記者李忠憲翻攝）

  • 張姓男子（左方）偷完後，立刻脫去深色外套變裝。（記者李忠憲翻攝）

    張姓男子（左方）偷完後，立刻脫去深色外套變裝。（記者李忠憲翻攝）

  • 張姓男子戴鴨舌帽，騎乘電動自行車犯案。（記者李忠憲翻攝）

    張姓男子戴鴨舌帽，騎乘電動自行車犯案。（記者李忠憲翻攝）

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