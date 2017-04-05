這個小偷94狂 去超商偷吃零食還睡2小時

2017-04-05 16:43

〔記者王冠仁／台北報導〕有毒品前科的22歲羅姓男子，日前跑到台北市貴陽街一家便利商店，他進入超商假裝消費，趁店員不注意時拿了一罐綠豆沙飲料與一包洋芋片，沒結帳就走到超商內休息區自顧自地坐下來吃，吃完後就大剌剌地落跑。

他5天後故技重施，又跑到同一家超商偷了一條巧克力到座位區吃，吃完後竟然還趴在桌上睡了2個多小時。不過，店員上次發現被偷已經多加留意，見他睡醒，定睛一看發現他就是上次的竊賊，立刻報警。

羅嫌睡醒後要離開超商，警方剛好趕到，他還企圖逃跑但被警方攔下逮捕。他聲稱肚子餓到受不了才行竊，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。