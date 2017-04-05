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善化美勞材料廠大火 廠房焚毀

台南市善化牛墟旁的美勞材料工廠大火，廠房付之一炬。（記者劉婉君攝）

2017-04-05  16:46

［記者劉婉君／台南報導］台南市善化區牛墟旁一間美勞材料工廠，今天下午2時30分左右傳出火警，由於現場堆放大量易燃物品，火勢迅速延燒，占地約400坪的工廠付之一炬，當時廠內6人緊急逃出，工廠負責人在跑出廠房時不慎跌倒擦傷破皮無大礙。

台南市消防局獲報後，立即調派善化、安定等鄰近消防隊人車趕往灌救，因工廠內擺放大量木材及布料，火勢一發不可收拾，現場已陷入一片火海，約半小時控制火勢。起火原因將待火場鑑識調查釐清。

位於善化區什乃里牛墟旁的美勞材料工廠，主要生產學校美勞用品的材料，下午2時30分，工人發現廠房後方冒出濃煙，不久即竄起火苗，緊急通報廠內人員迅速逃出並報警，損失金額仍待估計。

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  • 台南市善化牛墟旁的美勞材料工廠大火，廠房付之一炬。（記者劉婉君攝）

    台南市善化牛墟旁的美勞材料工廠大火，廠房付之一炬。（記者劉婉君攝）

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