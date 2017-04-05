助中國吸收我軍官 前少將侯石城二審判刑8個月
2017-04-05 16:41
［記者楊政郡／台中報導］在台灣官拜陸軍少將的侯石城，2008年退役後到中國經商期間，涉嫌接受中國官員委託，邀約舊部屬陸軍裝甲兵學校王姓副參謀長、梁姓教官，兩人到馬來西亞私會中國高官，接受住宿、餐宴、旅遊、禮盒及人民幣5千元等餽贈，不過王、梁感到不妥，退回金錢和禮盒，台中高分院依違反國家安全法判侯男8月，此案可上訴。
侯石城（68歲）陸軍官校第45期畢業，1999年晉升少將，2008年退役。2010年7月到中國上海市參觀世界博覽會，結識上海市政府官員，該官員要求他引介舊部屬，協助發展對台組織。侯男邀約舊屬王姓副參謀長及其親友到馬來西亞打高爾夫球，邀梁姓教官陪同出遊，2013年1月8日至12日間，到吉隆坡會見唐、楊等中國官員，由唐、楊招待旅遊及食宿費用，3人還收受「南京云錦領帶」、「上海故事圍巾」等禮品餽贈。
中國官員又交付人民幣2萬5000元給侯男，由侯轉交各人民幣5000元給王、梁，但兩人覺得不妥，將錢退還。侯男又把王、梁基本資料，交給中國官員，官員又致贈西湖龍井茶葉禮盒3盒，侯返國轉贈茶葉禮盒給王、梁，但2人當場回絕。
此案台中地院法官依國家安全法判8月徒刑，台中高分院認為侯男曾任陸軍高階軍職人員，受到國家栽培，以其官階、資歷、人脈，影響我國國防安全甚深，未能謹守與大陸地區人員相處分際，明知對岸機關人員為吸收、招攬我國現役軍方人士以發展組織，竟仍引介我國現役軍職人員，罔顧國家安全。雖此案我國軍職人員事後並未受誘惑加入，被該組織吸收，但已嚴重違反軍人效忠國家信念，罪刑明確維持原判。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 金城武人帥又有禮 片場變身道歉魔人
- 非音樂科班出身 她勇闖全國音樂賽奪金
- 寄車行紙遮機車牌 路邊紅線違停
- 蔡正元稱蔣非228殺人兇手 立委諷「蔡說的話有人信？」
- 重啟美麗的六家水圳故事 竹縣爭取中央金援
- 不倫戀導演 推自傳大談愛情觀惹議
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 桃市國小暨幼兒園教甄 初試改到下午
- 仁和國小龍鳳獅隊 勇奪全國三冠王
- 清明祭祖以功代金 南市善款破百萬元
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 《台北筆記》香港很無聊！ 台灣更無聊？
- 彰化慶安宮喜迎雙百 週六起熱鬧7天
- 嘉南一階限水 雲林水情平穩不缺水
- 裸屁屁體位換不停！女星床戰小鮮肉露渾圓側乳
- 鶯歌福隆宮 樹包廟、蠟角生
- 花媽幕僚「肉身試車」 測試無人駕駛巴士反應
- 魔術師變出健康包 讓街頭打工寒士避暑疾
- 伊朗發生規模6.1強震 深度10公里
- 世界第一鐵蛋！男生殖器綁7輛奧迪拖行8公尺
- 〈活動看板〉找到孩子的成功
- 遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳
- MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」
- 《自由廣場》撿骨習俗 已無必要
- 孫蔣銅像處理擴大討論 中山大學祭出愛瘋大獎
- 無視禁止告示 遊客硬爬大菓葉玄武岩柱
- 李素貞畫台灣50年苦難史
- 自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 反去蔣化遭綠委批 柯P：每個人想法不同
- 《徵文啟事》360行工作照
- 繼「人工摧毀」後 小哥「面膜拚保險套」再發功
- NBA》背後傳球94帥！柯瑞2大美技讓球迷瘋狂（影音）
- 八里污水廠排髒水 北市罰惠民實業25萬元
- 醫病》中西醫併用 糖尿病患延緩病情
- 台灣資金奧援中國？ 富驛：未來可望回沖
- 費玉清開黃腔神解「麻將4步驟」 自己先笑歪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：助中國吸收我軍官 前少將侯石城二審判刑8個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分