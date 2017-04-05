助中國吸收我軍官 前少將侯石城二審判刑8個月

2017-04-05 16:41

［記者楊政郡／台中報導］在台灣官拜陸軍少將的侯石城，2008年退役後到中國經商期間，涉嫌接受中國官員委託，邀約舊部屬陸軍裝甲兵學校王姓副參謀長、梁姓教官，兩人到馬來西亞私會中國高官，接受住宿、餐宴、旅遊、禮盒及人民幣5千元等餽贈，不過王、梁感到不妥，退回金錢和禮盒，台中高分院依違反國家安全法判侯男8月，此案可上訴。

侯石城（68歲）陸軍官校第45期畢業，1999年晉升少將，2008年退役。2010年7月到中國上海市參觀世界博覽會，結識上海市政府官員，該官員要求他引介舊部屬，協助發展對台組織。侯男邀約舊屬王姓副參謀長及其親友到馬來西亞打高爾夫球，邀梁姓教官陪同出遊，2013年1月8日至12日間，到吉隆坡會見唐、楊等中國官員，由唐、楊招待旅遊及食宿費用，3人還收受「南京云錦領帶」、「上海故事圍巾」等禮品餽贈。

中國官員又交付人民幣2萬5000元給侯男，由侯轉交各人民幣5000元給王、梁，但兩人覺得不妥，將錢退還。侯男又把王、梁基本資料，交給中國官員，官員又致贈西湖龍井茶葉禮盒3盒，侯返國轉贈茶葉禮盒給王、梁，但2人當場回絕。

此案台中地院法官依國家安全法判8月徒刑，台中高分院認為侯男曾任陸軍高階軍職人員，受到國家栽培，以其官階、資歷、人脈，影響我國國防安全甚深，未能謹守與大陸地區人員相處分際，明知對岸機關人員為吸收、招攬我國現役軍方人士以發展組織，竟仍引介我國現役軍職人員，罔顧國家安全。雖此案我國軍職人員事後並未受誘惑加入，被該組織吸收，但已嚴重違反軍人效忠國家信念，罪刑明確維持原判。