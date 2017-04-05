前夫戶籍多出1男嬰 乾姊弟偷吃判刑
2017-04-05 16:39
〔記者張瑞楨／台中報導〕變調的乾姊弟？台中市陳姓女子與蘇姓男子是乾姊弟，陳女與丈夫離婚後，前夫竟發現戶籍內多出一名男嬰（已夭折），怒告這對乾姊弟通姦，陳女辯稱是她與網友「一夜情」所生，但基因鑑定卻是蘇男的兒子，陳女改口說，是她與前夫離婚當天的晚上，她與蘇男發生關係受孕，台中地院一審認為，無法確認受孕正確時間而判處無罪，台中高分院二審卻逆轉，認為醫院推估受孕是在離婚前約9天，改判2人徒刑3月，可易科罰金確定。
判決書指出，蘇男與陳女是在佛陀神像面前下跪結拜的乾姊弟，陳女與丈夫在2014年8月25日離婚，翌年2月前夫申請戶籍謄本時，赫然發現戶籍內多出一名陳姓男嬰（1月誕生，因早產夭折），雖然兩人已離婚，但前夫懷疑陳女與他尚未離婚前，就已與蘇男珠胎暗結，提出妨害家庭罪告訴。
陳女辯稱，男嬰是她與不知名網友「一夜情」所生，與蘇男無關，不料，男嬰雖已夭折，但醫院仍保留檢體，基因鑑定確認是蘇男的兒子，陳女又改口說，她是在離婚當天的晚上，與蘇男發生關係受孕，受孕時間是離婚後的數小時，沒有通姦之慮，蘇男也否認通姦。
台中地院一審時，為陳女產檢的葉姓醫師作證說，陳女受孕時間「不排除」是在2014年8月25日離婚當天以後，不過，中國醫藥大學附設醫院鑑定卻顯示，陳女受孕時間是同年8月16日左右，也就是離婚前約9天，但一審認為，受孕時間不易推估正確，據此判決無罪。
檢方不服上訴，在同樣的證據下，台中高分院二審看法與一審南轅北轍，認為陳女如非通姦，豈需編織「一夜情」謊言，另外，中國醫藥大學附設醫院推估受孕時間為8月16日左右，不採信葉姓醫師的證詞，依妨害家庭罪判處2人各3月徒刑，可易科罰金各9萬元，全案確定。
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