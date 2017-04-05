父帶腦麻女自殺亡 高市社會局：家長無權殺害子女

2017-04-05 16:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕54歲陳姓男子疑因積欠債務，今早帶罹患腦性麻痹的18歲女兒自殺身亡；高雄社會局指出，陳家無中低收入戶資格，也沒有家暴及高風險紀錄，但腦麻女領有近5000元的身障津貼，生前仍在學，主要由母親照顧。

社會局呼籲，自殺不能解決問題，家長更無權殺害子女，必須尊重每個人的生命權。

對於身心障礙者的福利資源，社會局強調，除專人指定時間照顧的喘息服務外，孩子畢業後，福利機構可協助訓練、就業及照顧。

校方表示，腦麻女在校的生活及學習都很正常，今天上午校車前去接送時，母親說要請假，直到接獲警方通報，才知發生憾事，已派員慰問、協助申請急難救助金，並對同班同學進行生命教育輔導。

據了解，陳男與太太育有3名子女，僅老二罹患腦性麻痺，夫妻已分居，孩子主要由太太照顧，但陳男也經常到學校探望腦麻女兒。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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