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八里污水廠亂排髒水？ 新北：若屬實最高罰2千萬

八里污水處理廠。（記者葉冠妤攝）

2017-04-05  16:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市八里污水處理廠今遭爆出承包商惠民實業涉嫌將未處理污水直接排入大海，新北市環保局今一早即前往廠內展開調查，全案並配合士林地檢署偵辦，環保局表示，目前正持續調查中，查證若屬實，將依《水污染防治法》最高處分2千萬元罰款。

八里污水處理廠為亞洲最大污水處理廠，負責處理北北基640萬人口產生的生活污水，今卻有媒體報導內部員工爆料指出，承包商疑似維持獲利，除涉嫌資料作假欺瞞，有時更將未處理過的污水直接排入海中。

環保局表示，已前往八里污水處理廠地毯式調查，逐步檢視所有事證，針對污水廠承包商是否有數據造假情事進行蒐證，全案並目前配合士林地檢署檢察官偵辦，逐一釐清。環保局強調，如果查證屬實絕不寬貸，會依《水污染防治法》最高處2千萬元罰款，廠商偽造不實也可處最高3年徒刑。

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  • 八里污水處理廠今爆出承包商偷排未處理過污水入海。（記者葉冠妤攝）

    八里污水處理廠今爆出承包商偷排未處理過污水入海。（記者葉冠妤攝）

  • 八里污水處理廠今爆出廠內海洋放流抽水站內的蓄水池水面佈滿髒污、垃圾。此照為今日拍攝照片，水面正常。（記者葉冠妤攝）

    八里污水處理廠今爆出廠內海洋放流抽水站內的蓄水池水面佈滿髒污、垃圾。此照為今日拍攝照片，水面正常。（記者葉冠妤攝）

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