不長眼！男子吞FM2治病 用不完竟賣給警察
2017-04-05 16:22
〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市江姓男子因病須定時赴醫院領取、服用俗稱FM2的藥物「氟硝西泮」，不料去年9月間他因缺錢花用，竟光明正大使用「需要FM2嗎」作為暱稱，在網路聊天室內兜售沒用完的藥物，結果被網路巡邏的員警查獲，今士林地院依販賣第三級毒品未遂罪將他判刑1年10月，緩刑4年。
判決指出，江男因罹患憂鬱症與恐慌症，多次前往北市新光吳火獅紀念醫院領取氟硝西泮，他明知該藥物屬於第三級毒品，卻因手頭緊而將藥物拿到網路聊天室內大肆兜售。大同分局張姓員警發現後，主動佯稱願以8000元價格購買11粒FM2，江男不疑赴約，結果被逮個正著。
法官認為，江男主觀上原有犯罪意思，張員的「釣魚」行為屬於偵查犯罪技巧，並不構成陷害教唆，應有證據能力，考量江男犯罪未遂、情節輕微且犯後態度良好，給予緩刑4年以啟自新。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 金城武人帥又有禮 片場變身道歉魔人
- 非音樂科班出身 她勇闖全國音樂賽奪金
- 寄車行紙遮機車牌 路邊紅線違停
- 蔡正元稱蔣非228殺人兇手 立委諷「蔡說的話有人信？」
- 重啟美麗的六家水圳故事 竹縣爭取中央金援
- 不倫戀導演 推自傳大談愛情觀惹議
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 桃市國小暨幼兒園教甄 初試改到下午
- 仁和國小龍鳳獅隊 勇奪全國三冠王
- 清明祭祖以功代金 南市善款破百萬元
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 《台北筆記》香港很無聊！ 台灣更無聊？
- 彰化慶安宮喜迎雙百 週六起熱鬧7天
- 嘉南一階限水 雲林水情平穩不缺水
- 裸屁屁體位換不停！女星床戰小鮮肉露渾圓側乳
- 鶯歌福隆宮 樹包廟、蠟角生
- 花媽幕僚「肉身試車」 測試無人駕駛巴士反應
- 魔術師變出健康包 讓街頭打工寒士避暑疾
- 伊朗發生規模6.1強震 深度10公里
- 世界第一鐵蛋！男生殖器綁7輛奧迪拖行8公尺
- 〈活動看板〉找到孩子的成功
- 遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳
- MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」
- 《自由廣場》撿骨習俗 已無必要
- 孫蔣銅像處理擴大討論 中山大學祭出愛瘋大獎
- 無視禁止告示 遊客硬爬大菓葉玄武岩柱
- 李素貞畫台灣50年苦難史
- 自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 反去蔣化遭綠委批 柯P：每個人想法不同
- 《徵文啟事》360行工作照
- 繼「人工摧毀」後 小哥「面膜拚保險套」再發功
- NBA》背後傳球94帥！柯瑞2大美技讓球迷瘋狂（影音）
- 八里污水廠排髒水 北市罰惠民實業25萬元
- 醫病》中西醫併用 糖尿病患延緩病情
- 台灣資金奧援中國？ 富驛：未來可望回沖
- 費玉清開黃腔神解「麻將4步驟」 自己先笑歪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不長眼！男子吞FM2治病 用不完竟賣給警察
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分