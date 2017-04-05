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不長眼！男子吞FM2治病 用不完竟賣給警察

2017-04-05  16:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市江姓男子因病須定時赴醫院領取、服用俗稱FM2的藥物「氟硝西泮」，不料去年9月間他因缺錢花用，竟光明正大使用「需要FM2嗎」作為暱稱，在網路聊天室內兜售沒用完的藥物，結果被網路巡邏的員警查獲，今士林地院依販賣第三級毒品未遂罪將他判刑1年10月，緩刑4年。

判決指出，江男因罹患憂鬱症與恐慌症，多次前往北市新光吳火獅紀念醫院領取氟硝西泮，他明知該藥物屬於第三級毒品，卻因手頭緊而將藥物拿到網路聊天室內大肆兜售。大同分局張姓員警發現後，主動佯稱願以8000元價格購買11粒FM2，江男不疑赴約，結果被逮個正著。

法官認為，江男主觀上原有犯罪意思，張員的「釣魚」行為屬於偵查犯罪技巧，並不構成陷害教唆，應有證據能力，考量江男犯罪未遂、情節輕微且犯後態度良好，給予緩刑4年以啟自新。

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