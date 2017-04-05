兒騎重機撞死姊妹 父跪爬進靈堂喊「對不起！」

楊生肇事撞死1對姊妹花，楊的父親下午跪爬進入死者靈堂。（記者林嘉東攝）

2017-04-05 16:20

〔記者林嘉東／新北報導〕楊姓大學生與父親趁清明連假，騎著限量重機YAMAHA R1M，疑超車不慎撞死1對姐妹花，楊的父親今天下午跪著爬進靈堂內 ，一直對家屬說：「對不起！」

清明連假期間，楊生2日騎車著全球限量重機，行經金山台二線35.8公里處，為超越前方1對姊妹花共乘的機車，疑似未保持安全車距，擦撞2姊妹的機車，造成2姊妹魂斷公路。

事故後，檢警好心勸楊父到死者靈前上香，楊父原本表示，他會等兒子出院後，到死者靈堂上香，而且會負起一切賠償責任。

今天下午3時許，楊父突然現身死者家屬住處，表明要代替兒子到死者靈堂致意。

楊父一路死者靈堂外跪進靈堂內（約100公尺），楊父對兒子肇事撞死姊妹花，一直向家屬道歉，直說對不起。

面對記者追問知不知道兒子無照駕駛？楊父說，他不知道兒子沒有重機駕照。

楊父還說，重機是兒子貸款購得，要用打工賺得錢來還貸款，不是他買的。

至於，肇事的楊生於事故當時有戴安全帽，有4根肋骨骨折，警方訂於下午到淡水馬偕醫院製作筆錄。