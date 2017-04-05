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教育局推廣老幼共學 副市長林依瑩與新興國小老幼同樂

2017-04-05  16:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局推動老幼共學，去年共有新興國小等六校參與，在校園開辦食農教育及科學營等課程，讓社區長者與學童一起學習、一起歡樂，新興國小今天舉行成果展，副市長林依瑩到場與長者及學童一起玩機器人及童玩，並鼓勵學童多向阿公阿嬤學習，因家有一老如有一寶。

教育局推動老幼共學，去年共有外埔區馬鳴國小、潭子區新興國小、神岡區圳堵國小、大里區草湖國小、后里區育英國小及石岡區土牛國小六校參與，今年則將擴大到國中及高中。

新興國小今天舉辦成果展，30多位社區長者回到校園，跟學童一起闖關，一會兒玩機器人、一會兒挑戰童玩劍玉，年紀最大的88歲，最小的幼兒園幼童只有4歲。67歲的吳繡珍笑說，老年人跟小朋友一起玩很開心，她還邀了許多鄰居一起來參加。副市長林依瑩及教育局副局長許春梅也跟著一起體驗。

新興國小設有有機農園及生態池，並設置校園植物資訊，大人小孩只要以手機掃描牆上的QRcode，就會顯示校園內各種植物的資料，相當具有教育性，吸引副市長林依瑩及多位長者當場拿起手機嘗試。

台中慈濟醫院社區健康中心及志工，也到場協助宣導環保，台中慈濟醫院副院長莊淑婷並出席肯定老幼共學的形式，她表示，老幼共學是長照2.0的一環，慈濟醫院與護理之家從社區長者的健康促進，將更進一步成立日照中心，銜接醫療與養護需求，可說是一條龍的無縫接軌，可望提供長輩更貼心的照護。

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  • 新興國小老幼共學，老人與學童一起闖關玩遊戲，氣氛歡樂。（記者歐素美攝）

    新興國小老幼共學，老人與學童一起闖關玩遊戲，氣氛歡樂。（記者歐素美攝）

  • 新興國小有機農園空心菜成熟了，老人小孩搶著採收。（記者歐素美攝）

    新興國小有機農園空心菜成熟了，老人小孩搶著採收。（記者歐素美攝）

  • 新興國小將校園植物整理繪製成圖，並設計QRcode，長者以手機掃描就可獲知相關植物的訊息。（記者歐素美攝）

    新興國小將校園植物整理繪製成圖，並設計QRcode，長者以手機掃描就可獲知相關植物的訊息。（記者歐素美攝）

  • 台中市副市長林衣瑩跟新興國小學童一起玩機器人（線控小車）。（記者歐素美攝）

    台中市副市長林衣瑩跟新興國小學童一起玩機器人（線控小車）。（記者歐素美攝）

  • 新興國小種植的空心菜大豐收。（記者歐素美攝）

    新興國小種植的空心菜大豐收。（記者歐素美攝）

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