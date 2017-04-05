50元值多少？暖警這麼做好窩心

2017-04-05 15:46

［記者陳恩惠／台北報導］27歲彭姓男子上午外出訪友，中午欲搭公車返家，赫然發現不僅悠遊卡餘額不足，身上還忘了帶錢，由於出門沒帶行動電話，讓彭男進退兩難，只好厚著臉皮向路過民眾求救，詎料，民眾誤認可能是詐騙「借錢哥」報警；大同警分局重慶北路派出所警員據報，發現彭男罹有輕度智能障礙，立刻拿出50元給他搭公車返家，讓彭男連聲道謝。

重慶所說，今天接到報案，表示有1男子在圓山捷運站需要協助，正在巡邏的警員陳吟綺、李宸德飛車抵達，原來是民眾車資攜帶不足沒法回家，陳、李人見狀於是分別掏口袋翻找錢，沒想到2警也沒帶皮夾，還好口袋內留有1枚50元銅板，二話不說立刻拿給彭男。

警方說，彭男家住新北市汐止地區，領有輕度智能障礙手冊，上午經家人同意後出門找朋友遊玩，沒想到未攜帶足夠的錢，以致無法返家，他曾去電詢問親友是否能到台北接他回家，可是家人都在上班，無法到圓山捷運站接他，彭男在求助無門的情況下，只好拜託警方協助。

陳、李獲悉後，見彭男神情開始驚慌，擔心他的安全，考量如果再請家人前來恐怕費時粍力，於是拿出50元陪彭到公車站等車，親自護送彭男上公車，同時囑咐彭男儘速回家，到家後致電通知，讓家人安心。