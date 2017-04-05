夫妻檔誆航空公司行李遺失 雙雙吃官司

2017-04-05 15:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕36歲林姓男子與32歲中國籍王姓妻子，前年4月5日從中國廣東白雲機場，分別搭乘南方、長榮航空班機抵台，林男的班機先落地，王女搭乘長榮班機托運1件22公斤的黑色拉桿行李，班機晚2小時到達後，林男從行李盤拉走妻子的行李，與王女一起走出航站，王女卻涉嫌向長榮謊稱行李遺失，要求開立證明。

長榮航空信以為真，開立「行李個案處理報告表」給王女。事後林男自稱是王女的父親，以電話及電郵方式要求長榮理賠。但長榮行李組督導人員發現，王女只想要申請理賠，卻不關心行李下落及協尋過程，與一般遺失行李的旅客不同，於是告知對方已報警處理，王女後來主動稱說行李已經找到了。

警方調閱機場監視影像發現，當天下午2點多林男已下飛機，等了2個多小時，待王女的班機抵達桃園機場，林男直接在行李轉盤取走王女的行李，王女入境即向長榮航空稱行李遺失，取得證明文件後，2夫妻於當天下午5點帶著行李離開機場，於是將2人送辦。

林男被桃園地檢署依詐欺取財未遂罪嫌起訴，經桃園地院判處3月有期徒刑；一直未到案的王女被檢方發布通緝，去年底被查獲到案，檢察官今依詐欺取財未遂罪嫌將她起訴。