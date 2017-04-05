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負氣與繼父同房 少女慘遭性侵

2017-04-05  15:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市17歲李姓少女未婚懷孕與母親吵架，負氣搬到隔壁房間與42歲的李姓繼父同房睡覺，不料她產下1女後，卻被繼父趁著家人都不在家時對她性侵得逞，去年3至5月間，又被繼父帶往新北及桃園市的汽車旅館2度性侵。

李女受辱後不敢告知母親，去年5月間向許姓雇主透露遭到繼父性侵，經許男轉告李母，李男心虛拿出5萬元和解；李女拿錢後帶著未滿1歲的女兒離家出走，後經社工尋獲安置，才追問出上情通報警方調查送辦。

桃園地檢署調查時，發現繼父曾以LINE傳簡訊給李女稱「你只要告我，你女兒會餓死」等，且未通過測謊，李姓繼父應訊也坦承犯行，檢察官今依強制性交罪嫌將繼父起訴。

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  • 少女未婚生子，還慘遭性侵，檢方起訴惡繼父。（記者余瑞仁攝）

    少女未婚生子，還慘遭性侵，檢方起訴惡繼父。（記者余瑞仁攝）

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