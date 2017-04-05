與前緋聞男友「眼鏡張」爆衝突 金友莊挨告不起訴

2017-04-05 16:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕已故藝人高凌風的前妻金友莊，多年前與藥品廠商代表張志堅傳出緋聞，去年7月間兩人卻在金的住處因故爆發衝突，張志堅事後持驗傷單怒告金友莊傷害，但檢察官認定張所述的情節與驗傷單不符，今將金女不起訴。

檢警調查，去年7月25日上午，金友莊在位於新北市八里區的住處內與張男爆發口角，事後張男聲稱自己被金女抓傷右上臂與右前臂，並指金女還用鐵製鑰匙刺他，隔日上午到三重醫院驗傷後，持驗傷單向警方報案提告傷害。

士林地檢署偵查後發現，張男雖稱遭對方抓傷，但驗傷單上卻載明是擦傷，傷勢明顯不符；此外張男是7月25日上午11時許與金女爆發衝突，卻遲至26日上午7時許才前往醫院驗傷，中間相隔約20小時，也不合乎常理，今據此將金女不起訴。

據了解，兩人早在2011年間就曾被媒體直擊在車上激吻，當時高凌風還出面演出救婚戲碼，不料後來金友莊自爆雙方早已簽字離婚，正式結束這段近17年的婚姻。