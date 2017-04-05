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轎車闖進地下道機車道…卡住好窘

2017-04-05  15:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕轎車大馬路不走、走機車道，卡卡！

斗六西平路車行地下道又發生轎車闖入機車道，車子被卡住的問題，這種「卡車」雖然不常見，但也不是西平地下道的第一次，可見這段道路恐有視覺盲點。斗六市民張詠翔昨天在臉書PO出轎車卡機車道的相片，並希望大家能一起討論，他也表示，這是近3個月內發生的第4起汽車誤闖地下道機車道事故。

雲林縣交通隊表示，現有的硬體工程很難改變，目前只能強化標線或標誌，發揮輔助功能，希望減少意外發生。

斗南工務段長李幹棋表示，西平路地下道機車道有2公尺寬，非常狹窄，駕駛應可清楚辨識，不能理解怎麼會有汽車誤闖；如果改善標線或標誌可減少意外發生，他會請交通隊與公所一起會勘，設法改善。

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  • 西平地下道又有汽車卡機車道。（翻攝自臉書）

    西平地下道又有汽車卡機車道。（翻攝自臉書）

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