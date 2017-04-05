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你不理我！醉男在家放火嚇妻嚇鄰居

2017-04-05  15:25

〔記者陳薏云／新北報導〕醉誇張！新北市永和區一名48歲廖姓男子，嗜酒成性，今早7時許酒後返家，不斷大聲咆哮，更播放音樂，妻子不堪其擾與他發生爭執，隨後走進房間反鎖，廖男竟然拿毛巾點火，企圖逼出妻子，附近鄰居看到火煙嚇壞立刻報警，警方到場後將廖男依公共危險罪送辦。

警方調查，廖男為貨車司機，沒事就會喝酒舒壓，今凌晨與朋友在附近廟宇，豪飲六罐啤酒後回家，完全不記得在家中發生的事，更不記得在家中引燃火勢，但失控行為已經造成附近居民恐慌且觸法，警方訊後將廖男送辦。

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  • 廖男持打火機點燃毛巾，企圖與妻爭執。（記者陳薏云翻攝）

    廖男持打火機點燃毛巾，企圖與妻爭執。（記者陳薏云翻攝）

  • 廖男於房門口點燃毛巾。（記者陳薏云翻攝）

    廖男於房門口點燃毛巾。（記者陳薏云翻攝）

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