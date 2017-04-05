存款沒半毛錢 他竟稱100多萬領不出來

2017-04-05 15:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕44歲魏姓男子昨天深夜到提款機領錢未果，憤而擊破螢幕玻璃，立刻到派出所「自首」，並宣稱存款內有100多萬元，卻領不出來，所以生氣打壞提款機；但警方發現魏男有毒品前科，存款根本沒有半毛錢，懷疑他吸毒後精神恍惚所致。因銀行估計損失約4萬元，堅持對魏男提出毀損告訴求償。

高雄警方指出，魏男自稱從事網路社群工作，因工作遇到瓶頸，心情沮喪，昨夜10點多去提款，但連續3次都失敗，情緒瞬間失控，用拳頭擊破螢幕玻璃，隨即到派出所自首。

警方通知銀行到場，也查看魏男的提款機單據，赫見餘額根本是零，不是他宣稱的100多萬元，因魏男有毒品前科，懷疑他吸毒後精神恍惚所致。

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