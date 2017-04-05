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男子殘殺前女友刀刀要命 檢察官求處重刑

2017-04-05  15:09

〔記者李立法／屏東報導〕33歲王姓男子因不滿才交往2個月的邱姓女友提分手，竟殘忍地將邱女毀容，並朝邱女胸部及腹部猛刺15刀，刺穿被害人心臟、肺臟、小腸，甚至深達脊椎，致邱女當場喪命，屏東地檢署今天偵結，檢察官認為王男手段凶殘，視人命如草芥，惡性重大，依殺人罪起訴並向法院求處重刑。

檢警調查，21歲邱女為躲避前男友王姓男子糾纏，暫居高樹鄉友人家中，王男卻在今年2月8日晚上，於社群網站新創帳號聯絡邱女，佯稱社團外出唱歌名義誘騙邱女外出。

當晚9時許，雙方在高樹鄉某國小校園內會面後，王男即以童軍繩扼勒邱女頸部，並持水泥磚塊猛砸邱女頭臉部，接著又以預藏的水果刀猛刺邱女胸、腹部15刀，致邱女當場慘死，王男為湮滅證據，將被害人機車、財物毀損丟棄，王男隔天落網被羈押。

檢察官認為，王男僅因被害人提議分手，即預謀殺人，持水果刀、童軍繩、水泥磚塊殘殺被害人，手段凶殘，殺意甚堅，視人命如草芥，影響社會治安甚巨，讓被害人家屬傷痛欲絕，建請法院從重量刑。

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  • 發生在今年2月，33歲王姓男子因不滿才交往2個月的邱姓女友提分手，竟殘忍地將邱女毀容，並朝邱女胸部及腹部猛刺15刀，致邱女當場喪命。（翻攝自臉書）

    發生在今年2月，33歲王姓男子因不滿才交往2個月的邱姓女友提分手，竟殘忍地將邱女毀容，並朝邱女胸部及腹部猛刺15刀，致邱女當場喪命。（翻攝自臉書）

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