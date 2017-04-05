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車禍肇逃釀1死 通緝犯投案了

2017-04-05  14:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕蘇姓詐欺通緝犯騎前妻的機車自後追撞另1輛機車，竟因心虛怕逮肇逃，造成吳姓騎士送醫不治，鼓山警方組成專案鎖定，迫使蘇嫌投案，今依過失殺人等罪嫌送辦。

龍華派出所於上月27日清晨獲報，鼓山區中華一路發生重大車禍，警方到場發現一名男子駕車倒地受傷，119到場迅速將傷者送醫，目擊者表示該男子是與另一部機車發生擦撞倒地受傷，對方未留在現場進而逃逸，傷者送醫經1小時搶救，仍宣告急救無效。

警方立即成立專案小組，調閱路口監視器，鎖定後方肇逃機車車牌，以車追人找到蘇嫌（54歲）的前妻，確認肇逃騎士就是目前在逃，身背詐欺、侵占通緝的蘇男。

鼓山警方策動前妻要求蘇男投案，不時埋伏蘇的住處，不時找其家人了解，造成蘇嫌極大壓力，其因案受到通緝，又涉及死亡車禍肇事逃逸案，內心壓力更是難耐，只好躲建築工地思考如何面對，經前妻及子女勸說後，蘇嫌於昨日主動到案說明，警方今依過失殺人、肇事逃逸、詐欺通緝等罪嫌法移送偵辦。

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  • 蘇姓通緝犯騎機車擦撞另一輛機車肇逃。（記者黃良傑翻攝）

    蘇姓通緝犯騎機車擦撞另一輛機車肇逃。（記者黃良傑翻攝）

  • 造成被害人吳姓騎士送醫不治，鼓山警方今宣布破案。（記者黃良傑翻攝）

    造成被害人吳姓騎士送醫不治，鼓山警方今宣布破案。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 死亡車禍 肇事逃逸 詐欺通緝 通緝犯 過失殺人
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