超跑R8、大黃蜂被砸 進口租賃車行損失2500萬！

進口名車出租行，全店8名車被砸。（記者楊政郡攝）

2017-04-05 14:43

［記者楊政郡／台中報導］台中市南區台中路一家進口租賃車行，5日凌晨遭10多名惡煞先砸破玻璃，入內分持棒球棍砸毀包括超跑R8、大黃蜂、BMW等8輛名車無一倖免，鄰居一部賓士車也被誤擊，損失難以計數，警方已查扣路口監視器，鎖定相關人員進行了解，該店開張不到一年，疑因租車客人在外有債務糾紛，債主追來索討個資遭拒，被無辜殃及。

據店家透露，有拍到6、7部車停在店外，下來10餘人分持鐵棍及棒球棍，還有安全帽，從騎樓兩部一直砸，劃破深夜寂靜，又砸破店家玻璃，入內又砸毀奧迪R8、大黃蜂、BMW等8部，前後擋風玻璃、車門玻璃無一倖免，又拿起開幕時祝賀的鮮花盆朝車子砸，而店外鄰居一部賓士車夜被誤認誤砸，短短約2分鐘，結束任務鳥獸散。

莊姓老闆指出，奧迪超跑R8新車價值千萬，大黃蜂跑車也要500萬，加上其餘6輛車，他粗估損失超過2500萬，還有幾部車子是朋友寄放，不知要如何交代。

據店家研判，可能是客戶跟別人有金錢糾紛，對方希望我們提供客戶的個資，讓他們找人出來，但我們不會配合這個，可能如此就被牽怒。

警方表示，可能是店家與對方溝通時，互相口氣不好，對方得不到店家滿意回覆，就要店家走著瞧。」

警方已過濾監視器鎖定多人，目前全力緝捕中。

這台大黃蜂新車價500萬。（記者楊政郡攝）

這台千萬超跑奧迪R8。（記者楊政郡攝）