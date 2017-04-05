沒錢買虛寶 竟偷網友皮夾買遊戲點數

2017-04-05 14:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市黃姓男子沈迷手機遊戲，但因缺錢買虛寶，竟下手偷網友的皮夾，再盜刷信用卡購買遊戲點數，黃男雖然事後還錢，但仍被橋頭地院依竊盜、偽造文書、詐欺取財等罪，判徒刑5月，可易科罰金。

判決指出，前年4月27日晚間，黃姓男子在家裡用手機上網，結織一名陳姓男網友，雙方相約見面後，黃在陳的住處趁對方不注意時，偷取陳男的皮夾；隔天，黃在家玩手遊時，因遊戲代幣不足，他便拿出陳男的信用卡，刷卡買了3000元遊戲點數，充值到自己的遊戲帳號內。

黃刷卡充值後，陳接到購物網簡訊通知交易事項，陳直覺有異，又發現自己皮夾不見，懷疑是黃男偷走他的皮夾，經電話詢問後，黃男也坦承盜刷他的信用卡。

陳為此報警提告，黃男也被依竊盜、偽造文書、詐欺取財等罪起訴，橋頭地院審理時，黃坦承犯行，強調自己一時失慮，才會盜刷他人信用卡，且事後也已歸還3000元；法官認為他犯後態度良好，判他徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。