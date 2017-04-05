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兩性專家江映瑤 被胞姊控告拘禁父親

2017-04-05  14:34

〔記者謝君臨／台北報導〕身兼作家、兩性專家的56歲江映瑤，被胞姊指控涉嫌將8旬老父關在家中，不讓她前往探視，她二度上門欲關心老父卻都不得其門而入，憤而控告親妹涉嫌對父親私行拘禁，以及對她涉犯強制等罪；台北地檢署調查後，認定江映瑤曾聘雇外勞照料父親，期間親戚前往探視也無異常，將她依罪嫌不足處分不起訴。

據了解，江映瑤畢業於國立藝術學院戲劇系（現更名台北藝術大學），大學畢業後曾演過戲，也當過畫家、廣播電台主持人等，現為專職作家、兩性專家。

江映瑤胞姊指控，去年7、8月間，她前往北市敦化南路江映瑤住處欲探視老父，但她按門鈴後，僅看到外勞探出頭來，向她表示門外上鎖，無法外出，一連兩次都如此，她認為江映瑤不但私行拘禁老父，還不讓她探望父親，憤而提告。

檢察官傳喚江映瑤出庭，她強調並未拘禁老父，也曾對胞姊說歡迎她隨時來探視父親，但麻煩在事前先告知她一聲；江女說，當時因父親身體狀況不佳，她透過友人協助，聘僱外勞短期照料父親，且因家中無人，才會讓父親與外勞待在一樓的工作室內，這樣有事的話同事也方便照應。

檢察官調查後，認定如江映瑤真要拘禁父親，怎還會請外勞照料，而且讓他們身處在能對外求救的環境之中，此外，江映瑤照顧父親期間，親友也曾前往探視其父，因而認定江女罪嫌不足，處分不起訴。

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  • 江映瑤。（圖取自臉書）

    江映瑤。（圖取自臉書）

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相關關鍵字： 兩性專家 拘禁 江映瑤 私刑
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