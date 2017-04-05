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開贓車狂飆被發現 警車底揪出通緝男

2017-04-05  14:29

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警分局廣福派出所員警余遠隆，昨天下午4點多巡邏時在中山路遇到1部白色轎車疾駛而來，眼尖的他認出該車車號疑似通報失竊，輸入查詢確認是日前剛通報的贓車，立刻尾隨在後並呼叫支援。

警方獲報後出動大批警力，在中央、大安路口發現該部車輛，立刻採取前後包抄戰略，車內3人見警方圍捕棄車分頭逃逸，駕駛洪姓男子和蘇姓女友逃進巷內，友人謝姓男子則趁亂逃逸，洪男一度爬進車底躲藏，但仍被警方揪出上銬。

警方調查，洪男和蘇女今年初因毒品案分別遭新北和桃園地院發布通緝，兩人害怕通緝身份遭識破才跑給警察追，而洪男駕駛的車輛日前由報案遭竊，但他卻辯稱該車是跟朋友所借，警方訊後將兩人竊盜罪移送法辦，並依毒品通緝解送歸案，並持續追查謝姓男子到案說明。

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  • 洪男遭上銬逮捕。（記者余衡翻攝）

    洪男遭上銬逮捕。（記者余衡翻攝）

  • 員警余遠隆。（記者余衡攝）

    員警余遠隆。（記者余衡攝）

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