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8家牧場連假偷排廢水 屏東環保局開罰

2017-04-05  14:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣有畜牧場利用連假偷排廢水，環保局在社群網站發現民眾張貼的照片後，循線前往查緝，在萬丹鄉發現8家畜牧場涉嫌違規，依水汙染防治法開罰。

屏縣環保局表示，4月2日發現有民眾於社群網站張貼照片，並發布訊息表示，萬丹鄉社皮排水渠道布滿畜牧廢水浮渣，嚴重汙染水體，環保局稽查科兵分4路動員9名稽查員，沿排水溝渠周邊及上游區域查核，共查獲2家養豬場、6家養牛場排放未經處理的原廢水，依所查核事證依法開罰，可處最低20萬、最高2000萬元罰鍰。

環保局長魯台營指出，環保汙染查緝沒有假期，呼籲業者切勿心存僥倖，以免遭到重罰，也盼民眾若發現不肖業者有汙染環境行為，請主動提供相關事證給公害陳情專線：0800-066666或08-7351928檢舉，經查證屬實且違規者繳納罰緩者，檢舉人可獲環保署檢舉獎金，如果只是於社群服務網站發布訊息，恐因資訊不足易造成民眾誤解，也可能錯失查處汙染源的機會。

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  • 保護環境沒有假期！環保局稽查科兵分4路動員9名稽查員，沿排水溝渠周邊及上游區域，查緝偷排牧場。（圖由屏縣環保局提供）

    保護環境沒有假期！環保局稽查科兵分4路動員9名稽查員，沿排水溝渠周邊及上游區域，查緝偷排牧場。（圖由屏縣環保局提供）

  • 屏縣環保局連假查緝偷排牧場。（圖由屏縣環保局提供）

    屏縣環保局連假查緝偷排牧場。（圖由屏縣環保局提供）

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