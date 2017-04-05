最冏搶匪 斧頭打劫只拿到3包零食

2017-04-05 14:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓街友去年3月因難耐多日飢餓，鋌而走險持路旁撿來的斧頭打劫在門口泡茶的張姓民眾說:「我三天沒吃飯了，拿一百元出來!」錢沒搶成，只拿到三包零嘴（約值30元），事後被警逮捕，查出他另涉一起入侵釣蝦場行竊4枚50元硬幣，失風被女會計喝斥，又把錢乖乖交還，堪稱最「冏」的匪徒。

高雄地院一審今依竊盜、恐嚇取財等罪，判他拘役20日及有期徒刑4月，如易科罰金，換算要交14萬元才可免除牢獄之災。不過，外界認為，陳男連吃飯都成問題，哪有錢繳罰金?進去蹲苦牢反而有「免錢飯」可吃，認為陳應該寧可選擇進去關，免於餐風露宿街頭。

判決指出，高職補校畢業、領有身心障礙手冊的陳男，平日以公園為家，家貧靠資源回收維生。

去年3月29日晚間8點，陳男因三天沒吃飯了，飢餓難耐，見張姓男子在門口泡茶，遂自路旁撿拾一把斧頭恫嚇張男:「我三天沒吃飯了，拿一百元出來!」張男心生畏懼，但未交錢，陳男趁機取走桌上三包零嘴離去。

警方獲報調閱監視器，查出經常出入鳳山某公園的陳男涉嫌重大將他逮捕，又查出他在同月19日也曾在附近一家釣蝦場偷4枚50元硬幣，但失風被女會計喝斥，而交出竊得的硬幣，悻悻然離去。

法官審酌陳男因饑餓多日才犯案，但無傷人犯意，且犯罪所得不高，被害人又無意追究，因此僅分別依竊盜罪判處拘役20日及恐嚇取財4個月，如易科罰金，以一千元折算一日。