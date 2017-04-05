同時同地同一警 酒駕男又栽了
2017-04-05 13:59
〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子日前因酒後騎車被依公共危險罪移送，未料前天再度酒駕被抓到，巧合的是，2次逮捕他的都是同員警，且都是早上7時30分在同一個路口穿同一件大紅外套被查獲，李男直呼：「麥擱抓啦！哇系仔戒不掉！」讓苦勸李男不要再酒駕的員警直呼傻眼。
台中市第二分局立人派出所蒲姓警員日前早上7時30分在北區中清、北平路口執勤，發現騎機車49歲李男看到路口有警察隨即靠邊停車，蒲員直覺可疑上前盤查，果然聞到滿臉通紅的李男身上傳出濃濃酒味，李男坦承前一晚在家喝了半罐高粱，經酒測值為0.37毫克被依公共危險罪嫌送辦。
未料事隔不到一個月，前天早上7時30分蒲員又在同一個路口執勤，這次李男騎車經過見到警察沒有心虛停車，但他騎車違規迴轉又搖搖晃晃臉一樣是紅通通的，蒲員立即上前攔查這才發現「擱係你！」
起初李男不斷拜託蒲員放他一馬：「上次被你抓的那條可能要罰很多欸！」，蒲員則對李男一犯再犯也很無奈，還是得依規定酒測，測得酒測值為0.29毫克又超過標準，讓蒲員感嘆怎麼都學不乖呢？但仍是苦口婆心勸說，「把酒戒了吧！一直被抓也不是辦法。」
李男供稱，因習慣在晚上睡前喝酒，隔天一早又要騎車上班，因為工作地點就在中清路上，所以都在同一個時間走同一條路線，偏偏每次都遇到眼尖蒲員，蒲員則苦勸他，酒駕5年內再犯會加重處罰，希望能記取教訓，訊後仍依公共危險罪嫌送辦。
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