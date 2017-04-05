看到長腿OL「凍未條」 噁男尾隨要買原味絲襪

2017-04-05 13:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區25歲黃姓男子，日前深夜騎車返家途中，發現路邊一名身材姣好、穿著黑色絲襪的長腿OL，一時「凍未條」，尾隨女子進入社區停車場後搭訕，隨即伸手觸摸其右腳腳踝，更瞎扯：「我是賣絲襪的業務員，可以買這雙絲襪嗎？」女子覺得噁心後拒絕騎車離開，事後報警處理，警方根據車牌約談涉案的黃男到案，黃男才坦承壓力大，看到長腿OL一時忍不住才會犯案。

警方調查，黃男目前從事餐飲業，上個月27日深夜12時許，他吃完消夜後騎車返家途中，發現面容姣好、身材高挑的30歲林姓女子騎車經過，一時萌生色心，一路尾隨其返回住家停車場，隨後上前搭訕。

據悉，黃男自稱是賣絲襪的業務員，想了解林女腳上絲襪的材質，藉故伸手觸摸林女的右腳踝，甚至提出噁心要求：「這雙絲襪材質真好，可以賣給我嗎？」嚇得林女當場倒退三步，拒絕後快步上樓，黃男才悻悻然離開，林女自覺遭性騷擾，氣得向警方報案。

淡水分局獲報後調閱監視器畫面，循車牌追查，日前約談黃男到案說明，偵訊時黃男坦承犯案，供稱是一時壓力大才會做出脫序行為，事後感到後悔，警訊後依性騷擾防治法將他函送法辦。