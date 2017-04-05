《玩命關頭8》街頭甩尾版？ 飆仔巷弄狂飆路人閃
2017-04-05 13:47
〔記者吳仁捷／新北報導〕電影《玩命關頭8》即將上映，飆仔早已蠢蠢欲動，近來在板橋、中和交界的窄巷內，暗夜經常傳出剎車輪胎磨地巨響，嚇得民眾以為發生意外，隨著巨響越來越近，民眾在一間土地公廟前目睹飆仔急剎甩尾，氣得大罵，「以為自己在演玩命關頭8嗎？撞到人怎麼辦？」因飆仔在小路狂飆，甩尾時差點撞到人，憤怒地拍下車號報警。
「ㄍㄧ！ㄍㄧ！」近來板橋、中和交界飆仔橫行，尤其經常在中和自強國小、國中學區一帶，民享街、國光街的窄巷內出沒，數名晚上到安親班接小孩下課的家長說，近來好幾晚在安親班附近，都聽到尖銳剎車聲，不久一輛灰色休旅車就衝過安親班前，還在巷口的中和鎮南宮土地公廟前急剎甩尾，車身大幅震盪，差點撞到鄰車、衝撞民宅，家長們見狀，嚇得趕緊躲避。
看不過去的民眾一路緊跟飆仔，發現飆仔開車竄入窄巷，從民德路巷內，竄到板橋廣權路一帶，隨即消失在視線外，路人擔心街頭驚險甩尾傷人，拍下影像PO上網路，希望轉傳後，讓警方發現逮人；爆料民眾說，最近一次發現飆仔，是在上月30日晚間9點30至40分間，中和國光街一帶的鎮南宮土地公前，因派出所就在附近，民眾希望警方夜間加強巡邏，讓民眾們安心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 達叔消失的聲明：從無覬覦五月天名利
- 〈愛情塔羅占卜〉相愛的決心 讓愛延續
- 〈國際現場〉蘋果向三星下單7000萬片OLED
- 前進指揮所今演練卻連線卡卡 柯：LINE還比較可靠
- 〈婚姻研究院〉老婆迷電玩 毀了家庭
- 大法官任命案 美參院兩黨對峙
- 故事》南投草屯奇談：一包雞胗竟然毀了一個家族的風水？
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- 莎莉賽隆三貼馮迪索 《玩命8》曖昧到戲外
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Children’s savings account program to launch in June
- NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M1
- 兼任教師聘約中 學校可例外解聘 高教工會抨擊
- 投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
- 藝術牆拆了 立仁四路路口拓寬
- 盛竹如 胡雪珠逃過墜機死劫 重生40年
- 淨水場等多處檢修 桃園4區14日停水12小時
- 敘利亞毒攻傷亡慘重 聯合國召開緊急會議
- 萬磁王大鵰現形 抱女兒飛高那裡也不安份
- 減少久站久坐 避免靜脈潰瘍
- 白天高溫上探30度 下週一鋒面接近北部轉濕涼
- 中國反韓升溫 韓車廠減產避風頭
- 北韓駭客攻擊？李瑞倉︰國銀尚無遭入侵
- 台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四
- A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況
- 〈熱門族群〉看回不回 光通訊股漲不到頂
- 矽品男員工猝死 同事質疑過勞所致
- 李安面對兒子露臀耍狠 說了3個字
- 韓星拍復仇劇衰翻天 3次事故喊不演了
- 劉以豪血尿奔醫院！人氣一哥全身病
- 潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 敘利亞化武攻擊 疑沙林毒氣釀慘重傷亡
- 《小辭典》H-1B 非移民工作簽證
- 前勞動部長轉任保訓會主委 郭芳煜：本質很接近
- 「已經說得夠多了」 美國務卿一句話評北韓射飛彈
- 東芝半導體求售 外媒：鴻海態度最積極
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《玩命關頭8》街頭甩尾版？ 飆仔巷弄狂飆路人閃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分