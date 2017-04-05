《玩命關頭8》街頭甩尾版？ 飆仔巷弄狂飆路人閃

2017-04-05 13:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕電影《玩命關頭8》即將上映，飆仔早已蠢蠢欲動，近來在板橋、中和交界的窄巷內，暗夜經常傳出剎車輪胎磨地巨響，嚇得民眾以為發生意外，隨著巨響越來越近，民眾在一間土地公廟前目睹飆仔急剎甩尾，氣得大罵，「以為自己在演玩命關頭8嗎？撞到人怎麼辦？」因飆仔在小路狂飆，甩尾時差點撞到人，憤怒地拍下車號報警。

「ㄍㄧ！ㄍㄧ！」近來板橋、中和交界飆仔橫行，尤其經常在中和自強國小、國中學區一帶，民享街、國光街的窄巷內出沒，數名晚上到安親班接小孩下課的家長說，近來好幾晚在安親班附近，都聽到尖銳剎車聲，不久一輛灰色休旅車就衝過安親班前，還在巷口的中和鎮南宮土地公廟前急剎甩尾，車身大幅震盪，差點撞到鄰車、衝撞民宅，家長們見狀，嚇得趕緊躲避。

看不過去的民眾一路緊跟飆仔，發現飆仔開車竄入窄巷，從民德路巷內，竄到板橋廣權路一帶，隨即消失在視線外，路人擔心街頭驚險甩尾傷人，拍下影像PO上網路，希望轉傳後，讓警方發現逮人；爆料民眾說，最近一次發現飆仔，是在上月30日晚間9點30至40分間，中和國光街一帶的鎮南宮土地公前，因派出所就在附近，民眾希望警方夜間加強巡邏，讓民眾們安心。