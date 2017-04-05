他好心呼籲車主快去繳費 網友一語道破可能是...

2017-04-05 13:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕不想繳停車費出賤招？一名網友在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文，指他的轎車被人夾了一張停車收費單，車牌號碼、時間都不同，呼籲該繳費單車主快去繳費。但有網友分析，可能是缺德民眾故意將繳費單夾在別人車上，看準大部分車主繳費時不會刻意檢查車號。

這名網友在臉書社團ＰＯ文，附上一張40元的停車繳費單，指「洗車才發現被人夾了一張不是我車號的路邊停車收費單，有看到的車主快去繳吧。」

卻有網友看完ＰＯ文後回應「他就是設計你去幫他繳的...」、「丟資源回收箱，那是原車主的事」、「效期內未繳，自然會寄到車主家，別理他」、「他就是想叫你幫他繳~你還找他出來。」

有網友分析，有些人會刻意調換繳費單，繳費時若沒仔細檢查車號，不但會幫別人繳錢，還會被罰錢，提醒車主還是到超商列印補繳單據再繳費，或選擇信用卡扣款代繳，比較保險。