佯稱出售喬丹11代球鞋詐財 男賠錢和解換免坐牢

2017-04-05 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕不少籃球迷對喬丹鞋情有獨鍾，張姓男子看準這種心理，竟在「球鞋交易中」臉書社團中佯稱欲出售喬丹11代球鞋，而以每雙8600或8800元價格，詐騙4位球迷匯款後花用，張男另涉刊登跑鞋，騙得顏姓男子匯款5600元給他，高等法院審酌張男審理時已和5位被害人和解，並支付和解金，今判張拘役100天，得易科罰金10萬元，免坐牢。還可上訴。

NIKE從1984年起，與NBA巨星麥可．喬丹合作推出的喬丹鞋，受到眾多的籃球迷喜愛，甚至收藏，每一代喬丹鞋在台售價5、6千元起跳，在球鞋市場上仍有許多人驅之若騖，前年在台上市的喬丹11代球鞋如預料中熱賣，網路上價格更是炒到近萬元之譜。

張姓男子前年12月18、19日、20日、27日，在「球鞋交易中」臉書社團中，發現共4位球迷求售喬丹11代球鞋訊息，竟佯稱欲出售該喬丹11代球鞋，而要求4位被害人匯款到不知情的母親帳戶內，再領款花用。

4位被害人因一直未收到喬丹11代球鞋，要求張男退款竟遭拒絕，才知道被騙，憤而對張男提告。

此外，張男去年元旦上午，又在「球鞋交易中」臉書社團中，刊登佯稱販賣慢跑鞋訊息，而詐騙顏姓男子匯款的5600元得逞，顏不滿受騙，也控告張男。