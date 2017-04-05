佯稱出售喬丹11代球鞋詐財 男賠錢和解換免坐牢
2017-04-05 13:21
〔記者楊國文／台北報導〕不少籃球迷對喬丹鞋情有獨鍾，張姓男子看準這種心理，竟在「球鞋交易中」臉書社團中佯稱欲出售喬丹11代球鞋，而以每雙8600或8800元價格，詐騙4位球迷匯款後花用，張男另涉刊登跑鞋，騙得顏姓男子匯款5600元給他，高等法院審酌張男審理時已和5位被害人和解，並支付和解金，今判張拘役100天，得易科罰金10萬元，免坐牢。還可上訴。
NIKE從1984年起，與NBA巨星麥可．喬丹合作推出的喬丹鞋，受到眾多的籃球迷喜愛，甚至收藏，每一代喬丹鞋在台售價5、6千元起跳，在球鞋市場上仍有許多人驅之若騖，前年在台上市的喬丹11代球鞋如預料中熱賣，網路上價格更是炒到近萬元之譜。
張姓男子前年12月18、19日、20日、27日，在「球鞋交易中」臉書社團中，發現共4位球迷求售喬丹11代球鞋訊息，竟佯稱欲出售該喬丹11代球鞋，而要求4位被害人匯款到不知情的母親帳戶內，再領款花用。
4位被害人因一直未收到喬丹11代球鞋，要求張男退款竟遭拒絕，才知道被騙，憤而對張男提告。
此外，張男去年元旦上午，又在「球鞋交易中」臉書社團中，刊登佯稱販賣慢跑鞋訊息，而詐騙顏姓男子匯款的5600元得逞，顏不滿受騙，也控告張男。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 達叔消失的聲明：從無覬覦五月天名利
- 〈愛情塔羅占卜〉相愛的決心 讓愛延續
- 〈國際現場〉蘋果向三星下單7000萬片OLED
- 前進指揮所今演練卻連線卡卡 柯：LINE還比較可靠
- 〈婚姻研究院〉老婆迷電玩 毀了家庭
- 大法官任命案 美參院兩黨對峙
- 故事》南投草屯奇談：一包雞胗竟然毀了一個家族的風水？
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- 莎莉賽隆三貼馮迪索 《玩命8》曖昧到戲外
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Children’s savings account program to launch in June
- NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M1
- 兼任教師聘約中 學校可例外解聘 高教工會抨擊
- 投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
- 藝術牆拆了 立仁四路路口拓寬
- 盛竹如 胡雪珠逃過墜機死劫 重生40年
- 淨水場等多處檢修 桃園4區14日停水12小時
- 敘利亞毒攻傷亡慘重 聯合國召開緊急會議
- 萬磁王大鵰現形 抱女兒飛高那裡也不安份
- 減少久站久坐 避免靜脈潰瘍
- 白天高溫上探30度 下週一鋒面接近北部轉濕涼
- 中國反韓升溫 韓車廠減產避風頭
- 北韓駭客攻擊？李瑞倉︰國銀尚無遭入侵
- 台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四
- A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況
- 〈熱門族群〉看回不回 光通訊股漲不到頂
- 矽品男員工猝死 同事質疑過勞所致
- 李安面對兒子露臀耍狠 說了3個字
- 韓星拍復仇劇衰翻天 3次事故喊不演了
- 劉以豪血尿奔醫院！人氣一哥全身病
- 潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 敘利亞化武攻擊 疑沙林毒氣釀慘重傷亡
- 《小辭典》H-1B 非移民工作簽證
- 前勞動部長轉任保訓會主委 郭芳煜：本質很接近
- 「已經說得夠多了」 美國務卿一句話評北韓射飛彈
- 東芝半導體求售 外媒：鴻海態度最積極
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：佯稱出售喬丹11代球鞋詐財 男賠錢和解換免坐牢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分