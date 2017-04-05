老翁跳水後自行游上岸 消防員傻眼

2017-04-05 13:13

〔記者湯世名／彰化報導〕太衝動！一名老翁今天中午疑跳下彰化市福馬圳尋短，彰化縣消防局包括東區、彰化及線西分隊都派員趕往搶救，20多名消防員、義消正準備搜救，老翁卻在漂流10多公尺後自己爬上岸，由家人接回，消防隊員傻眼，只好收隊離開，紛紛自我安慰說：「老翁沒事就好！」

這起疑似跳河事件發生在今天中午12時許，彰化縣消防局據報彰化市茄苳路旁的福馬圳疑似有一名老翁跳河，大批消防員、義消紛紛趕往現場，也吸引大批民眾圍觀，由於福馬圳水流湍急，消防員把橡皮艇放下準備沿著河岸搜救，卻突然接獲老翁已在下游10多公尺處的地方自己爬上岸，並由家屬接回家，消防員只得再把橡皮艇抬回搶救車輛上，返回隊部。

有消防員表示，可能是該名老翁跳河後突然後悔，因此自己爬上岸，他們雖然是白跑一趟，但老翁沒事就好，並指生命誠可貴，切勿想不開尋短，讓家屬難過，釀成終身遺憾。

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