男子服8包毒咖啡暴斃 18歲藥頭被起訴

2017-04-05 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名24歲薛姓男子，去年11月7日夥同林姓友人到大寮區一家汽車旅館吸毒，林先行離去，薛男一口氣喝下8包摻有三級毒品的咖啡包暴斃，此案驚動全力宣導「反毒」的高雄地檢署檢察長周章欽，特別率檢警前往探視薛男家屬，沒想到，涉案「藥頭」竟是年僅18歲的蔡姓男子，雄檢今將蔡男依販賣三級毒品、販賣禁藥致人於死等罪起訴。

檢方起訴指出，18歲的蔡姓男子，去年11月7日以微信通訊軟體聯絡上被害人薛姓男子，言明以2500元代價販售10包摻有三級毒品甲氧基甲基安非他命（PMMA）及氯甲基卡西酮的咖啡包給薛男。

同日凌晨，薛姓男子邀林姓友人（23歲）合資購買，並一起到大寮區一家汽車旅館吸食，薛一口氣喝下8包毒咖啡包後，林男先行離去，薛男至中午未退房，被服務生發現暴斃在房內。警方獲報，先逮林男薛男是吸毒過量致死，並循線查知毒品來源竟是年僅18歲的蔡男，將他移送法辦。

積極宣導反毒的高雄地檢署檢察長周章欽，在得知薛男吸毒過量暴斃一案，去年11月23日下午特別率主任檢察官曾靖雅、檢察官吳正中、鄭益雄及犯罪保護2名職員等人，在高市警局副局長宋孔慨、林園分局長李謀旺陪同下，到薛家關懷慰問。

周章欽當時並以此案說，毒品對吸食者及家庭的傷害很大，甚至會賠了性命，呼籲全民反毒。高雄地檢署今偵結全案，將坦承販賣10包毒咖啡給薛男的蔡姓藥頭依販賣三級毒品、以及藥事法販賣禁藥致人於死罪起訴。

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