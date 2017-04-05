自小客車違規迴轉追撞 鳳山傳1死1傷
2017-04-05 12:53
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區驚傳死亡車禍，造成1人死亡、1人受傷！
高市一名黃姓男子（67歲）昨天深夜11時23分，駕駛1部自小客車，沿著自由路西向東行駛，途經至鳳山憲兵隊前，違規向左迴轉，剛好尤姓男子（30歲）騎乘普通重機車，同向直行從後追撞上去，造成尤男傷重送醫。
後方的張姓女子（19歲）因剎車不及，不慎「犁田」自摔受傷倒地，所幸僅皮肉傷，送醫無生命危險；尤男則於1小時後，傷重不治死亡。
警方勘驗車禍現場，發現是混合車道，黃男違規跨越雙黃線，車禍肇事責任明顯，黃男與尤男均未飲酒，真正肇事責任仍待進一步釐清。
警方將編排交通稽查勤務，加強取締違規車輛，以防制交通事故發生，呼籲民眾行經路口，應遵守交通規則，並禮讓直行車輛，以防止用路人生命、財產的損失。
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