台中治安不平靜 一天內連3起超商搶案

2017-04-05 12:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區一家超商4日凌晨遭搶，5日凌晨分別在太平區及北屯區又接連發生2起超商搶案，目前已知其中一起是因為父子吵架，兒子負氣到太平區的超商行搶，其餘2起搶案的搶匪不論身形、犯案手法都相同，警方研判應是同一人，已根據相關特徵鎖定特定對象追捕中。

第一起超商搶案發生在4日凌晨4時30分許，一名搶匪進入西區博館路上一家便利超商後，亮出西瓜刀要脅獨自看店的大夜班女店員拿出「零用金庫」內的錢交付，搶匪得手1萬805元後騎車逃逸，警方過濾超商及路口監視器，發現搶匪戴全罩式安全帽及口罩進入超商，得手後騎車沿博館路朝健行路方向逃逸，已根據相關線索掌握特定對象追捕中。

只是搶匪還沒抓到，5日凌晨，分別在太平區及北屯區又接連發生2起超商搶案，第二起是因為父子吵架，兒子負氣到太平區的超商行搶，第三起是在凌晨3時16分許，一名戴半罩式安全帽、口罩的搶匪進入北屯區熱河路二段上一家超商，同樣亮出西瓜刀要脅獨自看店的大夜班店員恐嚇說「錢拿來！」

店員表示，歹徒進超商後就拿西瓜刀指著他，要求拿出「零用金庫」裡的錢，得手1萬6000元後騎車逃離；警方調閱監視器與西區的超商搶案比對發現，搶匪不論身形、犯案手法都相同，研判歹徒應是同一人，另歹徒行搶時指定店員拿出「零用金庫」現金，顯見對超商作業有相當程度孰悉，不排除曾在超商任職，已掌握特定對象追捕中。