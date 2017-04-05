貪警摸走現金辯「大家都這樣」 認罪判緩刑

2017-04-05 12:46

〔記者王定傳／新北報導〕一名早餐店老闆拾獲客人遺失的皮夾，送往新北市中和派出所，受理警員劉偉瀚竟摸走皮夾內4000元現金，再將皮夾及證件丟進垃圾桶，失主隔天向早餐店詢問後揭發此事，劉員竟辯「大家都這樣做」；法院審理時他認罪，且皮包已發還，新北地院依侵占職務上持有非公用私有財物罪，判劉1年5月徒刑，緩刑4年，並向公庫支付20萬。

去年3月9日，莊姓女子在中和區一家早餐店遺失皮夾，隔天上午回早餐店詢問，老闆告知皮夾已送中和派出所招領，莊女興沖沖趕至警所，值班員警查無受理紀錄，告知「沒有這件案子」，莊女再回早餐店查問，店老闆認為事有蹊蹺。

店老闆回憶，當時將皮夾交給劉姓警員，劉員翻看皮夾後收下，未要他留下任何資料、聯絡方式，也沒登記，就叫他離開；後來莊女來問，他也到警所告知劉員，失主來找皮夾。店老闆的友人認為遇上貪警，向新北市警督察室檢舉。

督察趕到警所徹查，人在外面的劉員接獲同事電話詢問，他先稱「以為失主不會回來拿，把皮夾丟進垃圾桶了」，但同事翻遍所有垃圾桶都找不到；劉員事後又向督察室佯稱「已在垃圾桶找到皮夾」。

但同事證稱，劉員要他們告訴督察，「皮夾是同事找到的」藉此避嫌，督察調閱派出所監視器，認定劉員拿走莊女皮夾，將他法辦。

檢方第二次開庭時，劉才承認拿走皮夾，但卻說「大家都這樣做」；檢察官依貪污罪的「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」起訴劉員。

法院審理時，他認罪，合議庭認為他身為警務人員，不思廉潔自持，雖侵占財物非鉅，但已嚴重減損公務機關執法威信，念其犯後已坦承犯行，並隨即將不法所得交出、返還失主，犯後態度尚佳，且前無犯罪紀錄，給予緩刑；可上訴。